Australian Open: Ιδανική πρεμιέρα και πρόκριση για Μαρία Σάκκαρη (videos)

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την παρουσία της στο Australian Open η Μαρία Σάκκαρη, καθώς επιβλήθηκε της Γιου Γιουάν 6-1 και 6-4 παίρνοντας την πρόκριση σε βάρος της Νο 119 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν κυρίαρχη στην πρεμιέρα του πρώτου Grand Slam της νέας σεζόν ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 38 winners έναντι 13 της αντιπάλου της, ενώ υπέπεσε και σε 28 αβίαστα λάθη.

Για τη Μαρία Σάκκαρη αυτή ήταν η 12η νίκη καριέρας στη διοργάνωση (12-7), ενώ θα βρεθεί για 6η φορά στον 2ο γύρο του τουρνουά. Στον 2ο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την προερχόμενη από τα προκριματικά 18χρονη Ρωσίδα, Ντιάνα Σνάιντερ η οποία απέκλεισε τη Σλοβάκα Κριστίνα Κούτσοβα με 7-6(8) και 7-5.

