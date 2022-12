United Cup - Ράφα Ναδάλ: «Όταν έρθει αυτή η μέρα να αποχωρήσω, θα σας ενημερώσω»! (vid)

Ο Ισπανός κάτοχος των 22 Grand Slam αν και «λύγισε» σήμερα, Σάββατο 31/12 από τον Κάμερον Νόρι (3-6, 6-3, 6-4) επεσήμανε πως συνεχίζει να απολαμβάνει το να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Και μπορεί αυτό να μην ήταν το ιδανικό ξεκίνημα στην προετοιμασία του ενόψει του Australian Open, το οποίο κατέκτησε πέρυσι, όμως ο 36χρονος Ισπανός στοχεύει και φέτος να συνεχίζει να κατακτά τίτλους, αγωνιζόμενος σε υψηλό επίπεδο.

Ο Ράφα Ναδάλ ερωτηθείς στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα αν οι ήττες σε αυτό το στάδιο της καριέρας του τον καθιστούν πιο αποφασισμένο να παίξει όσο μπορεί ή τον κάνουν να παραδεχθεί πως τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, αρκέστηκε να πει ότι δεν σκέφτεται ακόμη να αποσυρθεί.

Ο Ισπανός «Μύθος» εμφανώς ενοχλημένος από τέτοιου είδους ερωτήσεις εξήγησε:

«Έχασα τον αγώνα μου. Αυτό είναι, όχι; Κάθε φορά που έρχομαι σε μια συνέντευξη Τύπου, φαίνεται ότι πρέπει να αποχωρήσω από την ενεργό δράση. Επομένως, σας ενδιαφέρει πολύ η αποχώρησή μου. Εννοώ ότι, προς το παρόν, δεν ισχύει».

Και αν και παρέμεινε χαμογελαστός προς τους δημοσιογράφους συνέχισε λέγοντας:

«Όταν έρθει αυτή η μέρα, θα σας ενημερώσω, παιδιά. Μην συνεχίζετε με την αποχώρηση, γιατί είμαι εδώ για να συνεχίσω να παίζω τένις».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

The year is still 2022 and Rafael Nadal already has one of the quotes of the 2023 season: "Every time that I come to a press conference it seems like I have to retire." pic.twitter.com/8EwuDPIeUj