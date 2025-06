Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, Αλ Αχλί - Ίντερ Μαϊάμι 0-0: «Λευκή» πρεμιέρα λόγω τερματοφυλάκων

Αναμφίβολα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Λιονέλ Μέσι, αλλά το παιχνίδι ξεκίνησε με την Αλ Αχλί να μπαίνει πιο δυνατά. Οι Αιγύπτιοι πίεσαν σε μεγάλο βαθμό την εστία των Αμερικάνων, έχοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 43’ με το πέναλτι του Σεγκόβια στον Ζίζο.

Ο Τρεζεγκέ ανέλαβε να εκτελέσει την… εσχάτη των ποινών, ωστόσο, ο πορτιέρο της Ίντερ Μαϊάμι, Ουστάρι έπεσε σωστά στα δεξιά, απέκρουσε και στην συνέχεια μάζεψε τη μπάλα από την επαναφορά του άσου της Αλ Αχλί.

First major chance of the Club World Cup and Oscar Ustari ?????? Trézéguet from the spot ?



