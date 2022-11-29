Κολύμβηση - Ανοιχτή Θάλασσα: Οι 33 «εκλεκτοί» της Προεθνικής ομάδας Μεγάλων Αποστάσεων
Τα κριτήρια επιλογής και συγκρότησης της προεθνικής ομάδας κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων (OWS) ανακοίνωσε στα σωματεία της, η ΚΟΕ, για την περίοδο 2022-23.
Σύμφωνα με αυτά, την προεθνική ομάδα, συγκροτούν 33 συνολικά κολυμβητές / τριες. Στην Κατηγορία Ανδρών – Γυναικών 12, στους Νέους άνδρες και τις Νέες γυναίκες 4, στους Έφηβους και τις Νεάνιδες 15 και στους Παίδες – Κορασίδες δύο (2).
Αναλυτικά η λίστα με τα ονόματα των αθλητών στις Προ Εθνικές ομάδες Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων:
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (20 ετών και άνω 2003 και πριν)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε. Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1997 ΠΑΟΚ
2 ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝ.-ΧΑΡ. 1998 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
3 ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
4 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
5 ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
6 ΔΙΑΣΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
7 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΠΑΟΚ
8 ΛΕΜΠΛ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
9 ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2000 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΑΓΓ. 2001 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
12 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18-19 ετών 2004-2005)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε. Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΟΠΦ
2 ΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 Ν Ο ΠΑΤΡΩΝ
3 ΚΑΝΟΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
4 ΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (16-17 ετών 2006-2007)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε. Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΣΚΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 Ν Ο Θ Α ΚΑΒΑΛΑΣ
2 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 Κ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΛΑΥΚΟΣ
4 ΦΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2006 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
5 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6 ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 Ν.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ
7 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟΠΦ
8 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
9 ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 Γ Σ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 2006 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11 ΜΑΛΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
12 ΧΡΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 Σ Κ ΡΟΗ
13 ΦΑΡΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2007 ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ
14 ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΝΤΕΡΗ
15 ΝΑΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΟΦΘΑ
ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (14-15 ετών 2008-2009)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε. Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΟ ΠΡΩΤΑΘΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2 ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΑ 2008 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ