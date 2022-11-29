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Κολύμβηση - Ανοιχτή Θάλασσα: Οι 33 «εκλεκτοί» της Προεθνικής ομάδας Μεγάλων Αποστάσεων
Δήμητρα Πολυχρονοπούλου Δήμητρα Πολυχρονοπούλου 29 Νοεμβρίου 2022, 22:00
ΣΠΟΡ

Κολύμβηση - Ανοιχτή Θάλασσα: Οι 33 «εκλεκτοί» της Προεθνικής ομάδας Μεγάλων Αποστάσεων

Τα κριτήρια επιλογής και συγκρότησης της προεθνικής ομάδας κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων (OWS) ανακοίνωσε στα σωματεία της, η ΚΟΕ, για την περίοδο 2022-23.

Σύμφωνα με αυτά, την προεθνική ομάδα, συγκροτούν 33 συνολικά κολυμβητές / τριες. Στην Κατηγορία Ανδρών – Γυναικών 12, στους Νέους άνδρες και τις Νέες γυναίκες 4, στους Έφηβους και τις Νεάνιδες 15 και στους Παίδες – Κορασίδες δύο (2).

Αναλυτικά η λίστα με τα ονόματα των αθλητών στις Προ Εθνικές ομάδες Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων:

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (20 ετών και άνω 2003 και πριν)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε. Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1 ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1997 ΠΑΟΚ

2 ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝ.-ΧΑΡ. 1998 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

3 ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

4 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

5 ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

6 ΔΙΑΣΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

7 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΠΑΟΚ

8 ΛΕΜΠΛ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

9 ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2000 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΑΓΓ. 2001 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

12 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18-19 ετών 2004-2005)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε. Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΟΠΦ

2 ΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 Ν Ο ΠΑΤΡΩΝ

3 ΚΑΝΟΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

4 ΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (16-17 ετών 2006-2007)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε. Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1 ΣΚΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 Ν Ο Θ Α ΚΑΒΑΛΑΣ

2 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 Κ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΛΑΥΚΟΣ

4 ΦΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2006 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

5 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6 ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 Ν.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ

7 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟΠΦ

8 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΚΑ ΝΑΟΥΣΑ

9 ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 Γ Σ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 2006 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

11 ΜΑΛΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

12 ΧΡΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 Σ Κ ΡΟΗ

13 ΦΑΡΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2007 ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ

14 ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΝΤΕΡΗ

15 ΝΑΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΟΦΘΑ

ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (14-15 ετών 2008-2009)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε. Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΟ ΠΡΩΤΑΘΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2 ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΑ 2008 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ



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