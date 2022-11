ATP Finals: Έγραψε Ιστορία ο Κάρλος Αλκαράθ - Ο νεαρότερος Νο 1 όλων των εποχών σε year end (vid)

Twitter: ATP tour

No. 1 del Pepperstone ATP Rankings más joven al final de una temporada ?



?? @carlosalcaraz - 2022 (19 años, 214 días)

?? @lleytonhewitt - 2001 (20 años, 275 días)

?? @andyroddick - 2003 (21 años, 79 días)@PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 16, 2022

Carlos Alcaraz is on top of the ?



The 19-year-old is year-end ATP No. 1 presented by Pepperstone!@PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/X0Wexok0j7 — ATP Tour (@atptour) November 15, 2022

From 16-year-old prodigy to the youngest *ever* Year-End No. 1...



Relive @carlosalcaraz' SENSATIONAL rise to the top ✨ pic.twitter.com/OYZahzDtf9 — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2022