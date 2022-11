WTA Finals – Μαρία Σάκκαρη: «Δώρο για την γιαγιά μου η παρουσία μου στα τελικά του Τέξας»

Η 27χρονη Ελληνίδα τενίστρια διέλυσε με straight set την Αρίνα Σαμπαλένκα και «κλείδωσε» την παρουσία της στην ημιτελική φάση των WTA Finals, με την θέση 1 ή 2 να ξεκαθαρίζει μετά τη τρίτη «μάχη» της κόντρα στην Ονς Ζαμπέρ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Λευκορωσίδα η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε στον κόσμο το κίνητρο που είχε για να βρεθεί στο Τέξας.

Συγκεκριμένα η Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης σημείωσε:

«Tο καλοκαίρι κάναμε μια συμφωνία με τη γιαγιά μου. Δεν τα πήγαινα τόσο καλά τότε, ήμουν κοντά στο Finals, αλλά δεν ήταν σίγουρο ότι θα έπαιρνα την πρόκριση. Τότε μου είπε: "δεν με ενδιαφέρει που θα γίνει το τουρνουά, αν θα είναι στην Αυστραλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν με ενδιαφέρει, θα έρθω!".

Ήταν το καλύτερο δώρο για εκείνη που πήρα προκρίθηκα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πολύ όμορφο που την έχω εδώ και φυσικά όλη την οικογένειά μου, την ομάδα μου, τον ατζέντη μου, τον σύντροφό μου, είναι εκπληκτικό».

Sakkari after qualifying for semis after 2 wins: "I still want to get the points. It helps me for next season. If I win, there's a lot of a lot to gain. I'm gonna be locked in as I was the last two matches, there's no question about it."#WTAFinals pic.twitter.com/2tIUAMxQAq