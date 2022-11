WTA Finals: «Σφαίρα» η Μαρία Σάκκαρη στα ημιτελικά του Τέξας, 2-0 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα (vid)

Η 27χρονη Ελληνίδα τενίστρια, Νο 5 του κόσμου, έπειτα την εντυπωσιακή νίκη με 2-0 σετ επί της Τζέσικα Πεγκούλα στην Πρεμιέρα συνέχισε με straight set νίκη και κόντρα στην Νο 7 τενίστρια του κόσμου, και εξασφάλισε το πρώτο χρονικά «εισιτήριο» στην τελική 4άδα των WTA Finals για 2η διαδοχική χρονιά στην καριέρα της.

Last one in, last one out? @mariasakkari is playing some serious ball this week!#WTAFinals pic.twitter.com/74D1vmBEpj