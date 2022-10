Κορυφαία ανερχόμενη αθλήτρια της Ευρώπης η Ελίνα Τζένγκο: «Η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός» (vid)

Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών που έγινε στο Μόναχο και μάλιστα έγινε η νεότερη νικήτρια στο αγώνισμα του ακοντισμού, ούσα μόλις 19 ετών!

Οι επιδόσεις της που για το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν την έφερναν στην κορυφή του κόσμου και μια σειρά από σπουδαίες εμφανίσεις, δείγμα της αγωνιστικής της ωριμότητας και σταθερότητας της χάρισαν μία ακόμη διάκριση μέσα στο 2022, την κατάκτηση του τίτλου της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας στην Ευρώπη, στο Γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στο Ταλίν.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ είχε την ευκαιρία να παραλάβει το σπουδαίο βραβείο, που αποτελεί μία επιπλέον επιβράβευση της προσπάθειας που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύοντας πως ήρθε για να μείνει καθώς αποτελεί μια από τις πλέον ανερχόμενες και εξελίξιμες αθλήτριες, και πως είναι ικανή να κυνηγά την κορυφή όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις διοργανώσεις παγκοσμίου επιπέδου.

Η νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρέλαβε το βραβείο της, την ώρα που οι φίλοι του στίβου, αλλά και ο προπονητής της, στην αίθουσα την χειροκροτούσαν παρατεταμένα. Το Γκαλά της ΕΑ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, Γιώργος Γιατρουδάκης, διευθυντής αγώνων Ανδρέας Γκόγκας και ο τεχνικός διευθυντής, Χρήστος Μελέτογλου, που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και το συνέδριο της ΕΑ.

Η Ελίνα Τζένγκο εμφανώς ικανοποιημένη και χαρούμενη ανέβηκε στη σκηνή παρέλαβε το βραβείο της ανερχόμενης αθλήτριας και μίλησε για αυτό που κατάφερε να πετύχει τη φετινή σεζόν.

European javelin champion at 19 years old! ?



Elina Tzengko ?? is your women’s Rising Star for 2022! ?#GoldenTracks pic.twitter.com/bcIcOkWCqM