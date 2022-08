Ανοδική η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open - Φέτος στόχος ο τελικός (vid)

Όλα τα βλέμματα του κόσμου του τένις είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, όπου θα διεξαχθεί το 4ο κατά χρονολογική σειρά Grand Slam της σεζόν, και η Μαρία Σάκκαρη όπως και ο Στέφανος Τσιτσιπάς φιλοδοξούν να γράψουν «ιστορία» και να προκριθούν στον μεγάλο τελικό του Αμερικάνικου Όπεν.

Η 27χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια θέλει να συνεχίσει την καλή παράδοση που έχει στο US Open και να κάνει το βήμα παραπάνω μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού που πανηγύρισε πέρσι το 2021 -τόσο στο US Open όσο και στο Roland Garros- ενώ από το 2015 που συμμετείχε για πρώτη φορά στον θεσμό η πορεία της είναι ανοδική. Το 2015 και 2016 σταμάτησε στον 1ο γύρο, το 2017 έφτασε στον 3ο γύρο, το 2018 στον 2ο, το 2019 στον 3ο γύρο και το 2020 προκρίθηκε στον 4ο γύρο.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε με 6-4, 6-4 την Καρολίνα Πλίσκοβα και έγινε η πρώτη Ελληνίδα τενίστρια που προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open. Μια πρόκριση που την έφερε στο Νο 13 της Παγκόσμιας Κατάταξης, «σπάζοντας» το ρεκόρ (Νο14) της Λένας Δανιηλίδου.

Έκτοτε η «Sack Attack» έχει φτάσει στο Νο 3 της WTA και ως ημιφιναλίστ του Αμερικανικού Όπεν το 2021, και καλείται να υπερασπιστεί 720 βαθμούς προκειμένου να διατηρηθεί στα υψηλά στρώματα της κατάταξης.

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία πραγματοποιεί την 8η συνεχόμενη συμμετοχή της στην κορυφαία διοργάνωση, ξεκινάει την προσπάθειά της σήμερα, Δευτέρα 29/8 στις 18:00 (Eurosport 2) κόντρα στην Τατιάνα Μαρία (Νο 85 της παγκόσμιας κατάταξης). Η 35χρονη Γερμανίδα, μετράει δύο νίκες έναντι μιας της Ελληνίδας, ενώ οι δυο τους θα αναμετρηθούν για 3η φορά φέτος σε Grand Slam τουρνουά.

Φέτος στο Australian Open η Μαρία Σάκκαρη είχε επικρατήσει 6-4, 7-6 για τον 1ο γύρο του πρώτου Major της χρονιάς ενώ η Τατιάνα Μαρία πήρε τη ρεβάνς με 6-3, 7-5 στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Από εκεί και πέρα αν καταφέρει να υπερβεί αυτό το εμπόδιο τότε στον δεύτερο γύρο θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού, Ξιού Γουάνγκ (Κίνα)-Νταϊάν Πάρι (Γαλλία), ενώ αν συνεχίσει θα κληθεί να περάσει λογικά το εμπόδιο της Άλισον Ρίσκε (ΗΠΑ) και στον 4ο γύρο θα «συναντήσει» τη νικήτρια της αναμέτρησης Χαντάντ Μάια (Βραζιλία) - Καρολίν Γκαρσία (Γαλλία).

Στα προημιτελικά αναμένεται να δυσκολέψει το «έργο» της Μαρίας Σάκκαρη, καθώς θα βρει λογικά απέναντι της μία εκ των Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) και Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία), όπως και στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) ή Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία).

Σίγουρα ο δρόμος προς τον μεγάλο τελικό στο Μεγάλο Μήλο, δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όμως για να αποδείξει πως δεν βρίσκεται τυχαία στο Νο 3 πρέπει να κάνει την υπέρβαση!

If the top seeds advance in the #USOpen women's singles draw: pic.twitter.com/gIELsyCKNP