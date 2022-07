Νικ Κύργιος: Νέα «επίθεση» σε Τσιτσιπά - «Δεν μπορεί να πάει χειρότερα»

Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Νικ Κύργιου με τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς ο Ελληνοαυστραλός τενίστας εξαπέλυσε νέα «επίθεση» προς τον Έλληνα αθλητή, με αφορμή τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Ουάσιγκτον.

Ο Νικ Κύργιος επιστρέφει στα κορτ, έπειτα από τη συμμετοχή του στον τελικό του Wimbledon, καθώς θα πάρει μέρος στα διπλά της Ουάσιγκτον. Μάλιστα, παρτενέρ του θα είναι ο Τζακ Σοκ και σε δηλώσεις του θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Θα αγωνιστώ με τον Τζακ Σοκ σε doubles στην Ουάσιγκτον. Είχα παρτενέρ τον Στέφανο Τσιτσιπά το 2019, δεν μπορεί να πάει χειρότερα», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Νικ Κύργιου, δείχνοντας τα «αισθήματά» του για τον Έλληνα τενίστα.

Kyrgios: "I am going to play doubles with Jack Sock in Washington. I have had Stefanos (Tsitsipas) as a partner there in 2019, so can't get much worse than that." ?