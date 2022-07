Παγκόσμιο Στίβου: ΗΠΑ και Καναδάς την έκπληξη – Παγκόσμιοι οι Πιτσάρδο, Κορίρ, Τσενγκάι και Πίτερς

Twitter: World Athletics

Στις γυναίκες η τετράδα της Τζαμάικα με τις Φρέιζερ-Πράις, Τόμπσον-Χέρα, Νέλσον και Τζάκσον έμοιαζαν αήττητες, ωστόσο οι αθλήτριες από τις ΗΠΑ είχαν άλλη άποψη με μια ανατρεπτική κούρσα στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μ. Γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Όρεγκον.

Melissa Jefferson ??, @abbysteiner1 ??, @J_Prandini ?? and @TeeTeeTerry_ ?? make the home crowd go crazy and strike women's 4x100m gold for the USA!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/H9BGofdiIu — World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022

Οι Τζέφερσον, Στάινερ, Πραντίνι και Τέρι, κατάφεραν να πάρουν το χρυσό με 41.14, με την Τέρι να κρατάει στην αντεπίθεση της Τζάκσον η οποία προσπάθησε ως τέταρτη να διορθώσει τα λάθη που έγιναν πίσω της και μετρήθηκε μάλιστα σε 9.66 (!), αλλά δεν ήταν αρκετό για την κορυφή.

Melissa Jefferson ??, @abbysteiner1 ??, @J_Prandini ?? and @TeeTeeTerry_ ?? run a world-leading 41.14 in the women's 4x100m and deliver the host nation yet another gold medal!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/7LTTtbudD4 — World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022

Με το 41.18 η Τζαμάικα πήρε το ασημένιο και η Γερμανία το χάλκινο με 42.03, ενώ ρεκόρ Αφρικής έκανε η Νιγηρία στην 4η θέση με 42.22.

Ανάλογη ανατροπή έγινε και στους Άνδρες με τους Αμερικανούς να γνωρίζουν τελικά την ήττα από την ομάδα του Καναδά, που πέτυχε 37.48 και σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο στη σκυτάλη 4Χ100 μ..

Ο Ντε Γκρας, ο οποίος δεν μπόρεσε να τρέξει σε ατομικό αγώνισμα, ήταν εξαιρετικός στην τελική ευθεία και μαζί με τους Μπράουν, Μπλέικ και Ρόντνεϊ έφτσαν στο χρυσό. Οι Κόλμαν, Λάιλς, Χολ και Μπρέισι ακολούθησαν με 37.55. Το χάλκινο πήγε στους Βρετανούς με 37.83.

Aaron Brown ??, Jerome Blake ??, @RodneyGetEm ?? and @De6rasse ?? defeat Team USA to strike men's 4x100m relay gold!#WorldAthleticsChamps @AthleticsCanada pic.twitter.com/LgS72VQdz0 — World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο του Πέδρο Πιτσάρδο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Επιπρόσθετα ο Πέδρο Πιτσάρδο από την Πορτογαλία έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου του χρυσού μεταλλίου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μετά τη δεύτερη θέση το 2013 στην Μόσχα και το 2015 στο Πεκίνο.

Ο έμπειρος αθλητής «προσγειώθηκε» στα 17,95 μ. και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στους αντιπάλους του. Ο Πιστάρδο έκανε και ένα άλμα στα 17,92 στη συνέχεια, άφησε το 4ο και 5ο άλμα και επέστρεψε για το έκτο, που ήταν 17,51 μέτρα.

Ο Ζανγκό (Μπουρκίνα Φάσο) ακολούθησε με 17,55 μ.και ο Κινέζος Ζου ήταν τρίτος με 17,31 μέτρα. Αμφότεροι βελτίωσαν τα φετινά τους ρεκόρ.

Pedro Pichardo ?? confirms his dominance with 17.95m and adds a world title to his Olympic crown.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/9bc9tup4pz — World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022

Ο Εμμάνουελ Κορίρ αναδείχθηκε νικητής στα 800 μ. με 1.43.71, παρότι μπήκε δεύτερος στην τελική ευθεία πίσω από τον Καναδό Μάρκο Αρόπ. Ο Καναδός υποχώρησε τελικά στην τρίτη θέση με 1.44.28, αφού δεύτερος ήταν ο Τζαμέλ Σεϊντάτι (Αλγερία) με 1.44.14.

Emmanuel Korir ?? confirms his 800m dominance and runs 1:43.71 to add a world title to his Olympic gold medal!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/7kTJrMkz68 — World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022

O Άντερσον Πίτερς ήταν ο μόνος που πέρασε τα 90 μέτρα στον τελικό του ακοντισμού και εκείνος που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο αθλητής υπερασπίστηκε το χρυσό μετάλλιο, που κατέκτησε στη Ντόχα με βολή στα 90,54 μέτρα. Ο αθλητής από τη Γρενάδα είχε δύο ακόμη βολές πάνω από τα 90,00 μ. την πρώτη με 90,21 μ. και την δεύτερη με 90,46 μέτρα.

Δεύτερος ήταν ο Ινδός Τσόπρα με βολή στα 88,13 μ. και τρίτος ο Τσέχος Βάλτεχ με 88,09 μέτρα.

ANDERSON FOR THE REPEAT ??@peters_oly ?? throws a huge 90.54m to successfully defend his world javelin title!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/3r0TROWHml — World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022

Τέλος στα 5.000 μ. των Γυναικών το χρυσό μετάλλιο πήγε στην Τσενγκάι (Κένυα) με 14.46.29 και ακολούθησαν οι Σεγιαούμα (Αιθιοπία) με 14.46.75 και Κιπκεμπόι (Κένυα) με 14.47.36.