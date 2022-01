ATP Cup: «Αντίο» με ήττα στο διπλό για την Ελλάδα, που νίκησε 2-1 την Γεωργία και τερμάτισε 3η (vid)

Onsports Team

Absolute SCENES at the #ATPCup ?



?? Aleksandre Baskshi and Aleksandre Metreveli def. Pervolarakis/Tsitsipas 4-6, 6-3, [16-14] to take home a point for #TeamGeorgia. pic.twitter.com/bavWniWI60 — ATPCup (@ATPCup) January 5, 2022

? Match Tiebreak ?



?? Aleksandre Baskshi and Aleksandre Metreveli square it up against Pervolarakis/Tsitsipas, taking the second set 6-3.#ATPCup pic.twitter.com/FrZHh4PKkb — ATPCup (@ATPCup) January 5, 2022