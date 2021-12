ΑΕΚ: Μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό /Όμιλο Ξυνή

Onsports Team

Όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου των «κιτρινόμαυρων»:

«Η ΑΕΚ ενημερώνει για τη διάθεση των εισιτηρίων και την προσέλευση στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γ. Κασιμάτης», για την αναμέτρηση της Τετάρτης (15/12, 19:15) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή. Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, θα έχουν οι φίλαθλοι που είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας του χάντμπολ ή VIP all sports ή All in one (όλων των τμημάτων της Ερασιτεχνικής), καθώς και όσοι προμηθευτούν εισιτήριο του αγώνα στην είσοδο του γηπέδου (τιμή: 10 ευρώ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάρτες διαρκείας μπορούν να προμηθεύονται ακόμα όσοι το επιθυμούν, στα γραφεία της Ερασιτεχνικής στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Υπενθυμίζουμε ότι μαζί με το εισιτήριο, οι φίλαθλοί μας, θα πρέπει να έχουν μαζί τους, την ταυτότητά τους (ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) και το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τους έξι τελευταίους μήνες. Για την ηλικιακή ομάδα 13-17 ετών απαιτείται βάσει πρωτοκόλλου, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού ελέγχου με PCR τεστ εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής του αγώνα. Για τους 12 ετών και κάτω, επιτρέπεται η είσοδος και με αρνητικό self – test που έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα.

Επίσης, καθίσταται υποχρεωτικό να φοράνε όλοι τη μάσκα τους, σε όλους τους χώρους και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο γήπεδο. Αποφεύγουμε τον συγχρωτισμό σε όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στο γήπεδο, αλλά και κατά την αποχώρησή μας. Το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου θα κάνει χρήση της εφαρμογής covid free για τον έλεγχο των πιστοποιητικών, εξετάζοντας παράλληλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα εισιτήρια, πριν από την είσοδο στο γήπεδο.

Προστατεύουμε και την υγεία μας και την ΑΕΚ μας!»