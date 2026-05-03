Ένταση επικράτησε μεταξύ του Ανδρέα Τετέι και του Σταύρου Πήλιου στην ανάπαυλα του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Με το σφύριγμα της λήξης του Μέλερ στη Λεωφόρο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, οι Ανδρέας Τετέι και Σταύρος Πήλιος μετέφεραν την ένταση που είχαν κατά τη διάρκεια του αγώνα και πηγαίνοντας προς στα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα, καθώς όδευαν προς τη φυσούνα, οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν έναν έντονο διάλογο, ο οποίος δεν εξελίχθηκε περαιτέρω, μιας και οι ψυχραιμότεροι συμπαίκτες τους μπήκαν ανάμεσά τους, κρατώντας τον Έλληνα φορ που ήταν έξαλλος.

