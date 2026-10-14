ΟΦΗ: Σε απολογία για τραυματισμό αστυνομικού οι Κρητικοί

Ενώπιον του Πειθαρχικού Οργάνου της Super League θα βρεθεί την Πέμπτη (15/10) ο ΟΦΗ, καθώς η κρητική ΠΑΕ καλείται να απολογηθεί για περιστατικό τραυματισμού αστυνομικού που φέρεται να σημειώθηκε στο περιθώριο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Η υπόθεση αφορά τα γεγονότα που καταγράφηκαν γύρω από το παιχνίδι της 10ης Οκτωβρίου 2026 στην «Allwyn Arena», στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών κυρώσεων να εξαρτάται από τα στοιχεία της υπόθεσης και την αξιολόγηση των περιστατικών.

Σύμφωνα με το σχετικό κατηγορητήριο, όταν επεισόδια σε άλλους χώρους του γηπέδου συνδέονται με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας ή βιαιοπραγίες σε βάρος προσώπων, προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο από 50.000 έως 250.000 ευρώ, καθώς και διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές για δύο έως τέσσερις αγωνιστικές. Αντίθετα, δεν προβλέπεται ποινή κεκλεισμένων των θυρών όταν τα επεισόδια περιορίζονται αποκλειστικά στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου ή είναι μικρής έκτασης και δεν προκαλούν σωματική βλάβη.

Στο μικροσκόπιο της ΔΕΑΒ και ταυτοποιημένο πρόσωπο

Παράλληλα, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) κάλεσε σε ακρόαση ένα ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο για σοβαρό περιστατικό βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό. Η υπόθεση αφορά επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού, η οποία φέρεται να σημειώθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ – ΟΦΗ, στις 10/10/2026, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η διαδικασία κινείται βάσει του άρθρου 1 του νόμου 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του νόμου 5224/2025. Για το συγκεκριμένο πρόσωπο προβλέπονται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, χρηματικό πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.