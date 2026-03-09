Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Με κόσμο στο Παγκρήτιο
Οnsports Τeam 09 Μαρτίου 2026, 15:42
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Με κόσμο στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ υποδέχεται το προσεχές Σάββατο τον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναμένεται να έχει στη διάθεσή του περίπου 3.500 οπαδούς.

Ο Ολυμπιακός ζήτησε και... έλαβε από τον ΟΦΗ 3.500 εισιτήρια εν όψει της αναμέτρησης του προσεχούς Σαββάτου στο Παγκρήτιο. 

Μετά το "Χ" με τον ΠΑΟΚ στο "Γ. Καραϊσκάκης" ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. 

Οι «ερυθρόλευκοι» ζήτησαν εισιτήρια από τους Κρητικούς και έλαβαν θετική απάντηση για 3.500 μαγικά χαρτάκια (όσα αναλογούν για τις θύρες των φιλοξενούμενων) προκειμένου οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχουν στο πλευρό τους, τους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον ΟΦΗ, που θα γίνει το Σάββατο (14/3, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Συμφωνία Λίβερπουλ με Τσάμπι Αλόνσο – Στην Ελλάδα η πρώτη επαφή»
21 λεπτά πριν «Συμφωνία Λίβερπουλ με Τσάμπι Αλόνσο – Στην Ελλάδα η πρώτη επαφή»
BET
Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας (vid.)
45 λεπτά πριν Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας (vid.)
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Μπέτις: Σημαντική απουσία για τους Ισπανούς - Νοκ άουτ ο Ίσκο
52 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Μπέτις: Σημαντική απουσία για τους Ισπανούς - Νοκ άουτ ο Ίσκο
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια» - Τι είπε για Βεζένκοφ και Ουόκαπ
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια» - Τι είπε για Βεζένκοφ και Ουόκαπ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved