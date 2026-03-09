Ολυμπιακός: Με κόσμο στο Παγκρήτιο

Οnsports Τeam

Ο ΟΦΗ υποδέχεται το προσεχές Σάββατο τον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναμένεται να έχει στη διάθεσή του περίπου 3.500 οπαδούς.

Ο Ολυμπιακός ζήτησε και... έλαβε από τον ΟΦΗ 3.500 εισιτήρια εν όψει της αναμέτρησης του προσεχούς Σαββάτου στο Παγκρήτιο.

Μετά το "Χ" με τον ΠΑΟΚ στο "Γ. Καραϊσκάκης" ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» ζήτησαν εισιτήρια από τους Κρητικούς και έλαβαν θετική απάντηση για 3.500 μαγικά χαρτάκια (όσα αναλογούν για τις θύρες των φιλοξενούμενων) προκειμένου οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχουν στο πλευρό τους, τους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: