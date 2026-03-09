Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο με ΟΦΗ ή ΑΕΛ

Οnsports Τeam

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει σε ένα από τα δύο επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και μέσα σε όλα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε και τον Παναγιώρη Ρέτσο να συμπληρώνει κάρτες.

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει ένα από τα δύο προσεχή παιχνίδια των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο από τα ματς με ΟΦΗ εκτός έδρας και ΑΕΛ Novibet θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Έλληνα στόπερ.