Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο με ΟΦΗ ή ΑΕΛ
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει σε ένα από τα δύο επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Πειραιά.
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και μέσα σε όλα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε και τον Παναγιώρη Ρέτσο να συμπληρώνει κάρτες.
Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει ένα από τα δύο προσεχή παιχνίδια των «ερυθρόλευκων».
Συγκεκριμένα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο από τα ματς με ΟΦΗ εκτός έδρας και ΑΕΛ Novibet θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Έλληνα στόπερ.