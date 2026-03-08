Ομάδες

Μπενίτεθ: «Επαγγελματική εμφάνιση, μου άρεσε η ομαδική δουλειά»
Onsports Team 08 Μαρτίου 2026, 21:35
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Επαγγελματική εμφάνιση, μου άρεσε η ομαδική δουλειά»

Ο Ισπανός τεχνικός έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος απ’ την εμφάνιση της ομάδας του στη Λιβαδειά και το «κλείδωμα» των πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι δεδομένα στα πλέι οφ και στην Ευρώπη την επόμενη περίοδο. Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στις δηλώσεις του στην ευκολία με την οποία έλεγξε το ματς το «τριφύλλι».

Αναλυτικά:

«Δεν είμαι Άγγλος, όμως τέτοιες εμφανίσεις τις χαρακτηρίζουν ως επαγγελματικές. Από το πρώτο λεπτό ελέγξαμε το παιχνίδι, ήμασταν πιο απειλητικοί και πετύχαμε αυτό που θέλαμε ερχόμενοι εδώ. Μου άρεσαν πολλά πράγματα, όπως η ομαδική δουλειά και το ομαδικό μας πνεύμα που έχει δουλευτεί πολύ καλά τους τελευταίους δυο μήνες. Η νοοτροπία μας ήταν σωστή. Τα παιδιά προσπαθούν πολύ, ακόμα και όταν δεν τους βγαίνουν κάποια πράγματα στους αγώνες. Όμως τα κατάφεραν και σήμερα με το ομαδικό μας πνεύμα».

Για τα παιχνίδια με την Μπέτις: «Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, όταν ήρθα ήμασταν στην 9η θέση, σήμερα κλειδώσαμε την τετράδα που ήταν το μίνιμουμ στο πρωτάθλημα, στο Κύπελλο πήγαμε μέχρι τα ημιτελικά και στο Europa League περάσαμε από τα playoffs που ήταν ένας πρώτος στόχος. Δουλεύουμε πολύ σκληρά, θα δούμε τι θα κάνουμε όταν παίξουμε με την Μπέτις, όμως στην Ευρώπη ότι πετύχουμε πλέον είναι μπόνους».

 



