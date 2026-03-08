Ομάδες

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ
Onsports Team 08 Μαρτίου 2026, 18:31
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός / Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ

Φανέλα βασικού έδωσε ο Ισπανός σε Κοντούρη και Ζαρουρί – Οι επιλογές για το κρίσιμο ματς που ίσως να κρίνει την τελευταία θέση των πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού, σε ματς όπου με νίκη εξασφαλίζει τη συμμετοχή στα πλέι οφ. Όλα αυτά λίγες μέρες πριν το πρώτο ματς με την Ρεάλ Μπέτις για το Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά βασικούς τους Κοντούρη και Ζαρουρί, διατηρώντας το 3-4-3 ως διάταξη. Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόν, με τους Κάτρη, Γεντβάι, Ερνάντεθ στην άμυνα.

Δεξιά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στα χαφ ο Κοντούρης με τον Μπακασέτας, δύο παίκτες που δεν θα παίξουν με την Μπέτις. Ο πρώτος δεν είναι στη λίστα και ο δεύτερος τιμωρημένος.

Στην κορυφή της επίθεσης ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Ζαρουρί να του δίνουν βοήθειες.

HC5nUddXwAABwOo.jpg



