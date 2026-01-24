Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα

INTIME SPORTS

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυροι» ενδεκάδα, ενόψει του Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ, για την 18η αγωνιστική της Super League.

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΚ, στο σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας (24/01) στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η «Ένωση» προέρχεται από τον θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι «κιτρινόμαυροι», έχοντας τον κόσμο στο πλευρό τους, ψάχνουν στην Τρίπολη τη νίκη που θα «χτίσει» νέο σερί και θα αποδείξει πως τελείωσε οριστικά το κακό διάστημα στην αρχή του 2026. Έχοντας αυτοπεποίθηση φυσικά, μετά το 4-0 επί των «πράσινων».

Η ομάδα της Τρίπολης, η οποία δεν αγωνίστηκε πριν μια βδομάδα (αναβλήθηκε το ματς με τον Ολυμπιακό), έχει πλέον τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο της.