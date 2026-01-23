Ολυμπιακός, μεταγραφές: Μια ανάσα από τον Αντρέ Λουίζ

Οnsports Team

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν και προετοιμάζεται για τον... τελικό πρόκρισης με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Την ίδια ώρα, όμως, συνεχίζεται η προσπάθεια για ενίσχυση του ρόστερ, μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου.

Βασικός στόχος των Πειραιωτών είναι ο εξτρέμ της Ρίο Άβε, Αντρέ Λουίζ, ο οποίος φαινόταν να «κλείνει» στην Μπενφίκα, ωστόσο οι «αετοί» της Λισαβόνας απέσυραν το ενδιαφέρον τους για τον Βραζιλιάνο, λόγω των απαιτήσεων της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο ατζέντης του 23χρονου μεσοεπιθετικού, είχε προτίμηση στην Μπενφίκα, κυρίως λόγω του Ζοσέ Μουρίνιο, όμως με τα νέα δεδομένα, η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό μοιάζει αρκετά πιθανή και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του.

Μάλιστα, οι πληροφορίες από την Πορτογαλία θέλουν τις δύο πλευρές να έχουν φτάσει σε συμφωνία, με τον Αντρέ Λουίζ να οδεύει προς τον Ολυμπιακό.