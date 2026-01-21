Άρης: Θλάση ο Αλβαρο, χάνει το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό

Onsports Team

Νέο πρόβλημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που δεν θα έχει τον Αλβαρο στο ματς με το κλαμπ της Βοιωτίας.

Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό (Κυριακή 25/1, 16:00 – «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Σε ό,τι αφορά τα νέα από το «μέτωπο» των τραυματιών, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα, ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Παράλληλα, ο Τίνο Καντεβέρε έκανε θεραπεία, όπως επίσης και ο Πέδρο Άλβαρο, ο οποίος έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού στο γαστροκνήμιο (υπολογίζεται ότι θα μείνει περίπου τρεις εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης). Ο Φρέντρικ Γένσεν, από την πλευρά του, εξακολουθεί να παραμένει κλινήρης εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί.