ΠΑΟΚ: Με τέσσερις απουσίες στο ματς με τον ΟΦΗ
Onsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 20:03
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Με τέσσερις απουσίες στο ματς με τον ΟΦΗ

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Παβλένκα, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Οζντόεφ, για την αναμέτρηση της Τούμπας.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 18/1, 19:00), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει συνολικά σε τέσσερις ποδοσφαιριστές του για το ματς με τους Κρητικούς. Πιο συγκεκριμένα, ο Γίρι Παβλένκα ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε με πρόγραμμα επανένταξης, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Τέλος, ο Ρουμάνος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον τιμωρημένο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή έχοντας συμπληρώσει κάρτες.



