Καλάμπρια: «Πρέπει να αγωνιστούμε με επιθετικότητα και αμεσότητα»

Onsports Team

Ο Ιταλός μπακ του Παναθηναϊκού μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» το ματς με την ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις του Νταβίντε Καλάμπρια στην Cosmote TV:

-Έρχεστε από δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα και ειδικά η πρόκριση επί του Άρη στο Κύπελλο σας βοήθησε πολύ και στην ψυχολογία σας. Στον αντίποδα, ο αντίπαλος του μεγάλου ντέρμπι, η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει το συγκεκριμένο ντέρμπι;

«Δεν νομίζω πως θα επηρεάσουν τα πρόσφατα αποτελέσματα. Το Κύπελλο είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση. Δεν είδαμε τον αγώνα Κυπέλλου της ΑΕΚ, αλλά γνωρίζετε πως οι μεγάλες ομάδες μετά από μια ήττα ψάχνουν ν’ ανέβουν ψυχολογικά, να κάνουν το καλύτερο. Με τον Άρη είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα, παίξαμε καλά αλλά όπως είπα και πριν, πρόκειται για έναν διαφορετικό αγώνα, θα είναι δύσκολο παιχνίδι και δεν θα είναι απλό για εμάς».

-Νομίζω πως ο τρόπος που χάσατε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ… στριφογυρίζει ακόμη στο κεφάλι σας. Ήταν μάλιστα ένα αποτέλεσμα που σας «πλήγωσε» για αρκετό διάστημα. Τι θεωρείς λοιπόν, πως θα πρέπει να κάνετε καλά απέναντι σε μια ομάδα, η οποία πριν τις διακοπές ήταν σε πολύ καλή κατάσταση;

«Θεωρώ πως πρέπει ν’ αγωνιστούμε με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε πριν λίγες ημέρες κόντρα στον Άρη. Με επιθετικότητα, αμεσότητα και πιστεύω πως αν επαναλάβουμε τον ίδιο αγώνα θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

-Οι παίκτες που έχουν έρθει μέχρι τώρα στην ομάδα σας έχουν βοηθήσει σε τομείς στο οποίο ενδεχομένως να υπήρχε ένα έλλειμμα νωρίτερα. Στην ταχύτητα, την ένταση και τη δύναμη. Σας βοηθούν να αλλάξετε κάπως το αγωνιστικό σας πλάνο. Πόσο πιστεύεις πως θα βοηθήσει την ομάδα αυτό και δεύτερον, ακριβώς μπροστά σου υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως οι Πελίστρι και Παντελίδης, οι οποίοι παίζουν εντελώς διαφορικά συγκριτικά με τον Τετέ. Πως προσαρμόζεσαι σ’ αυτή τη νέα κατάσταση;

«Όντως ήρθαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να αποδειχθούν ωφέλιμοι για την ομάδα, να καλύψουν κενά τα οποία υπήρχαν. Υπάρχουν βέβαια και οι παίκτες οι οποίοι επέστρεψαν όπως ο Πελίστρι, ο οποίος θα μας δώσει ταχύτητα, ο Παντελίδης επίσης αδιαμφισβήτητα στο επιθετικό κομμάτι. Αυτό που ελπίζω και εύχομαι είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».