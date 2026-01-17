Ομάδες

ΟΦΗ: Χωρίς πέντε στην Τούμπα - Η αποστολή για ΠΑΟΚ
INTIME SPORTS
Onsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 23:17
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ

Με αρκετά προβλήματα ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/01) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, με την ομάδα του Ηρακλείου να βάζει τις τελευταίες «πινελιές» πριν την αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη.

Ο Χρήστος Κόντης καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι τιμωρημένοι Ανδρούτσος, Λαμπρόπουλος και Νους, ο ανέτοιμος Φούντας, αλλά και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο 16χρονος Χρήστος Τσαλπατούρος, δείγμα της εμπιστοσύνης που δείχνει το τεχνικό επιτελείο και στα νεαρά παιδιά της ομάδας.

Στην αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτις, Μπαΐνοβιτς, Χνάρης, Τσαλπατούρος, Νέιρα, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα και Σαλσέδο.



