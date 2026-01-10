Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2: Με... οδηγό τον Ταρέμι, πέρασε από το Περιστέρι

Eurokinissi Sports

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα στην Super League καθώς επιβλήθηκε 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι, με τον Μεντί Ταρέμι να είναι ο πρωταγωνιστής για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μεχντί Ταρέμι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι. Ο Ιρανός φορ είχε ρόλο δημιουργού και εκτελεστή, οδηγώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε ένα επαγγελματικό τρίποντο, απέναντι σε έναν Ατρόμητο που επιθετικά δεν θύμισε σε τίποτα την ομάδα που είχε δυσκολέψει δις τον ΠΑΟΚ.

Με τη νίκη αυτή, ο πειραϊκός σύλλογος ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας το Άρης - ΑΕΚ, και πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Ο Ατρόμητος έμεινε στους 13 βαθμούς και στρέφεται στο εκτός έδρας ματς με τον Βόλο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και άγγιξαν το γκολ μόλις στο 3’, όταν ο Μαρτίνς βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Κοσέλεφ επενέβη σωτήρια, ενώ στο 7’ το δοκάρι σταμάτησε την κεφαλιά του Ρέτσου σε εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτζι. Παρά την υπεροχή, η δημιουργία δεν είχε συνέχεια, μέχρι τη φάση του 35’. Τότε ο Ταρέμι κράτησε την μπάλα υπό πίεση, γύρισε παράλληλα και ο Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ισορρόπησε, όμως μετά την προειδοποίηση του Γιουμπιτάνα, ο Ολυμπιακός «χτύπησε» ξανά. Ο Ταρέμι εκμεταλλεύτηκε λάθος του Κοσέλεφ, συνεργάστηκε με τον Τσικίνιο και με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 0-2 στο 56’. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει με Γιουμπιτάνα και Τσαντίλα, χωρίς αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Μουτουσάμι, Σταυρόπουλος, Μίχορλ – Μπιανκόν.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης (77’ Μουντές), Μίχορλ, Φαν Βέερτ (58’ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα (87’ Αμπαρτζίδης), Κίνι, Ούρονεν, Μπάκου (87’ Αϊτόρ), Μανσούρ, Μουτουσάμι (58’ Τζοβάρας).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε (85’ Μουζακίτης), Γκαρθία, Γιαζίτζι (69’ Ντιόγκο), Τσικίνιο (85’ Καλογερόπουλος), Μάρτινς (78’ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85’ Γιάρεμτσουκ).