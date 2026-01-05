«Μέσα στην εβδομάδα στο Πόρτο Αλέγκρε ο Τετέ»

Οnsports Τeam

Νέο δημοσίευμα στη Βραζιλία αποκαλύπτει τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τη Γκρέμιο για τη μεταγραφή του Τετέ.

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Γκρέμιο για την μεταγραφή του Τετέ.

Ο Βραζιλιάνος παίκτης θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως όλα δείχνουν οι δύο σύλλογοι τα έχουν βρει σε όλα για την πώληση του 25χρονου παίκτη.

Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ από τη Βραζιλία ο Παναθηναϊκός θα εισπράξει ουσιαστικά πίσω τα χρήματα που είχε δώσει για να τον αποκτήσει πριν 1,5 χρόνο, συν ένα επιπλέον μικρό ποσό, με το deal να φτάνει τα 6,2 εκατ. Ευρώ.

Ο δημοσιογράφος Εντουάρντο Γκαμπάρντο τονίζει ότι η αποπληρωμή του συγκεκριμένου ποσό θα γίνει μέχρι το 2029, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει κι ένα ποσοστό της τάξης του 20% σε μελλοντική πώληση του Τετέ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Βραζιλιάνος άσος αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.