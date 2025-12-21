Ομάδες

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Άνοιξε το σκορ ο Κωνσταντέλιας
EUROKINISSI
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 20:53
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Άνοιξε το σκορ ο Κωνσταντέλιας

Το πρώτο... βήμα για τη νίκη στο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό έκανε στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού στο πρώτο 45λεπτο και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στο 39' με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Τάισον ήταν αυτός που... έφτιαξε το γκολ, αφού έκανε εξαιρετικό κοντρόλ, πέρασε τον Καλάμπρια, έβγαλε όμορφη κάθετη στον Κωνσταντέλια, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Κότσαρη, θέλησε να κάνει το γύρισμα στον Μύθου που ακολουθούσε, αλλά η μπάλα βρήκε στον Πάλμερ - Μπράουν και κατέληξε στην εστία του Παναθηναϊκού.

Δείτε το γκολ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός | Το 1-0 με τον Κωνσταντέλια!



