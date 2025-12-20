Ομάδες

Ολυμπιακός - Κηφισιά: Με δίδυμο Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ οι «ερυθρόλευκοι»
EUROKINISSI
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 20 Δεκεμβρίου 2025, 19:52
SUPER LEAGUE / Κηφισιά / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Κηφισιά: Με δίδυμο Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ οι «ερυθρόλευκοι»

Στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού βρίσκονται οι Μεντί Ταρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους εκλεκτούς του για την βασική ενδεκάδα και σ’ αυτήν θα βρίσκονται οι δύο φορ των Πειραιωτών που πλέον είναι… αναγκασμένοι να σηκώσουν το «βάρος» της απουσίας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός έχει προτιμήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Ροντινέι θα βρίσκεται στα δεξιά, ενώ ο Φρανσίσκο Ορτέγκα θα ξεκινήσει στα αριστερά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι Λορένζο Πιρόλα και Παναγιώτης Ρέτσος.

Οι Σαντιάγκο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης θα βρίσκονται στον άξονα, με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο ένα άκρο, τον Τσικίνιο στο άλλο και στην επίθεση θα βρίσκονται οι Μεντί Ταρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Στον πάγκο για τους Πειραιώτες θα είναι οι Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Βέζο, Κοστίνια, Μάνσα, Γιαζίτσι.

Από την άλλη, ο Σεμπάστιαν Λέτο θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο, Τετέι, Σόουζα, Παντελίδης, Εμπό, Πέρεθ, Μαϊντάνα, Σόουσα, Ποκόρνι.

Την αποστολή της Κηφισιάς ολοκληρώνουν οι: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Τζίμας, Πόθας, Βιγιαφάνες, Γκουτιέρες, Πατήρας, Κωνσταντακόπουλος, Μούσιολικ, Χριστόπουλος, Λάμχιας, Σμπώκος.



