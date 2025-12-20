Ολυμπιακός - Κηφισιά: Με δίδυμο Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ οι «ερυθρόλευκοι»

EUROKINISSI

Στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού βρίσκονται οι Μεντί Ταρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους εκλεκτούς του για την βασική ενδεκάδα και σ’ αυτήν θα βρίσκονται οι δύο φορ των Πειραιωτών που πλέον είναι… αναγκασμένοι να σηκώσουν το «βάρος» της απουσίας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός έχει προτιμήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Ροντινέι θα βρίσκεται στα δεξιά, ενώ ο Φρανσίσκο Ορτέγκα θα ξεκινήσει στα αριστερά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι Λορένζο Πιρόλα και Παναγιώτης Ρέτσος.

Οι Σαντιάγκο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης θα βρίσκονται στον άξονα, με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο ένα άκρο, τον Τσικίνιο στο άλλο και στην επίθεση θα βρίσκονται οι Μεντί Ταρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! ?⚪️#OlympiacosFC #OLYKIF #slgr pic.twitter.com/Ga6Y7yuCov — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 20, 2025

Στον πάγκο για τους Πειραιώτες θα είναι οι Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Βέζο, Κοστίνια, Μάνσα, Γιαζίτσι.

Από την άλλη, ο Σεμπάστιαν Λέτο θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο, Τετέι, Σόουζα, Παντελίδης, Εμπό, Πέρεθ, Μαϊντάνα, Σόουσα, Ποκόρνι.

Την αποστολή της Κηφισιάς ολοκληρώνουν οι: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Τζίμας, Πόθας, Βιγιαφάνες, Γκουτιέρες, Πατήρας, Κωνσταντακόπουλος, Μούσιολικ, Χριστόπουλος, Λάμχιας, Σμπώκος.