Παναθηναϊκός: Σενάριο για Σωτήρη Κυριάκο ως αντικαταστάτη του Τζαβέλλα

INTIME NEWS

Onsports Team

Οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού βρίσκονται σε εξέλιξη, με το όνομα του Σωτήρη Κυριάκου να εμφανίζεται ως πιθανός αντικαταστάτης του Γιώργου Τζαβέλλα.

Ο τελευταίος θεωρείται πλέον παρελθόν από τη θέση του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, στο πλαίσιο των εσωτερικών ανακατατάξεων που πραγματοποιούνται στην ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, για τη θέση του team manager συζητείται σοβαρά η περίπτωση του Σωτήρη Κυριάκου. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατέχει αντίστοιχο ρόλο στην Κηφισιά από το περασμένο καλοκαίρι, ενώ διατηρεί πολυετή γνωριμία με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος τον είχε αποκτήσει στη Λίβερπουλ το 2009, με μεταγραφή ύψους 3 εκατ. ευρώ από την ΑΕΚ.

Η καλή σχέση των δύο ανδρών επιβεβαιώθηκε και από τον ιδιαίτερα θερμό χαιρετισμό που αντάλλαξαν την περασμένη Τετάρτη (3/12), πριν από τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά.

Ο Κυριάκος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον Παναθηναϊκό, χαίρει εκτίμησης από τον φίλαθλο κόσμο και συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που αναζητούν στο «τριφύλλι» για μια δυναμική παρουσία στον πάγκο, με ρόλο που θα λειτουργεί ενωτικά στα αποδυτήρια και στην καθημερινότητα της ομάδας.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, ωστόσο η περίπτωσή του περιλαμβάνεται σε εκείνες που εξετάζονται σοβαρά για τον συγκεκριμένο ρόλο.