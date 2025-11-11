Ομάδες

ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε το νέο μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα
Onsports Team 11 Νοεμβρίου 2025, 11:50
Έτοιμο το μνημόνιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Ερασιτέχνη. Εντός εβδομάδας η παράδοση.

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της Νέας Τούμπας αποκάλυψε η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» του OPEN, φέρνοντας στο φως νέα δεδομένα για το επόμενο βήμα του μεγάλου έργου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι επιτελείς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη του μνημονίου συνεργασίας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στη διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις και διορθώσεις της ΠΑΕ σε 4-5 σημεία που θεωρήθηκαν κρίσιμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμφωνία των δύο πλευρών.

Ήδη, για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να καθοριστεί το ραντεβού παράδοσης του μνημονίου, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Η ολοκλήρωση και παράδοση του μνημονίου αποτελεί ένα ακόμα καθοριστικό βήμα στη διαδικασία για τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, που θα αλλάξει ριζικά το τοπίο της Τούμπας και θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον «Δικέφαλο του Βορρά».



