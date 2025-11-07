Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Έδεσε» Κοστίνια με νέο συμβόλαιο

INTIME SPORTS

Ο Πορτογάλος αμυντικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ερυθρόλευκη φανέλα, αφού συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο και την Παρασκευή (07/11) η ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την παραμονή του.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την θητεία του στους Πειραιώτες το περσινό καλοκαίρι, αν και είχε αποκτηθεί μερικούς μήνες νωρίτερα από τη Ρίο Άβε και στην πρώτη του χρονιά κατάφερε να αποτελέσει μία σημαντική λύση για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μάλιστα, τη φετινή σεζόν έχει καταφέρει να γράψει ήδη 13 εμφανίσεις σ’ όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού, έχοντας χάσει μόλις 2 παιχνίδια, αμφότερα με τον Βόλο, το πρώτο για το πρωτάθλημα και το δεύτερο για το Κύπελλο Ελλάδας, στα οποία έμεινε στον πάγκο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Κοστίνια συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για την επέκταση του συμβολαίου του για μία επιπλέον σεζόν, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ θα λάβει πλέον και μια σημαντική αύξηση αποδοχών.