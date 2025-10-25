ΟΦΗ: Τριάδα επιστροφών ενόψει Ατρομήτου

Οnsports Τeam

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Κρητικοί προπονήθηκαν για τελευταία φορά την Παρασκευή (24/10) υπό τις οδηγίες του Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος ανακοίνωσε στη συνέχεια την αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου (25/10).

Επιστροφές και απουσίες

Στα ευχάριστα νέα για τον ΟΦΗ συγκαταλέγονται οι επιστροφές των Ταξιάρχη Φούντα, Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και Φράνκο Ζανελάτο, οι οποίοι βρίσκονται κανονικά στην αποστολή και υπολογίζονται για την αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Θανάσης Ανδρούτσος, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Γκονθάλες, Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης.

Η 23μελής αποστολή του ΟΦΗ

Οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Μίλαν Ράσταβατς για τον αγώνα με τον Ατρόμητο είναι οι εξής:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Φούντας, Σενκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.