Κόντης: «Πιστεύω στα παιδιά, όλοι πρέπει να πάρουν ευθύνες»

Onsports Team

Η εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις, ανήκει στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, όπου «καίγεται» για νίκη καθώς δεν έχει πάρει ακόμη θετικό αποτέλεσμα στη Super League.

Ο Χρήστος Κόντης έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV για το ματς αυτό, τονίζοντας την εμπιστοσύνη που έχει στο σύνολο του «πράσινου» ρόστερ.

Αναλυτικά:

Πόσο θα βοηθήσει το αποτέλεσμα της Ελβετίας την ομάδα στο ματς που ακολουθεί με τον Παναιτωλικό;

«Πάντα μια νίκη και μια νίκη με τέτοιο σκορ και με τέτοια εμφάνιση, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές. Όμως είναι μια εντελώς διαφορετική διοργάνωση, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια δύσκολη ομάδα στην έδρα της. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Το πρόβλημα που δείχνει να έχει ο Παναθηναϊκός τη φετινή σεζόν, είναι πως παίζει αρκετά καλά όταν του δίνουν χώρο, αλλά δεν μπορεί να βρει τις λύσεις απέναντι σε ομάδες που αμύνονται σε χαμηλό μπλοκ. Ποιος είναι λοιπόν ο τρόπος που θα προσπαθήσετε σ’ αυτά τα ματς να δουλέψετε για να βρείτε τις λύσεις;

«Τον τρόπο ακριβώς δεν θα σας τον πω γιατί θα τον ακούσουν κι άλλοι… Σίγουρα υπάρχει πάντα τρόπος. Πρέπει να έχεις πίστη σ’ αυτό που κάνεις, να κινείσαι αρκετά, να έχεις τη μπάλα, να είσαι κυρίαρχος, να δημιουργείς, να ψάχνεις να βρεις την αδυναμία του αντιπάλου διαβάζοντας το παιχνίδι. Άρα, σε ένα τέτοιο ματς, το οποίο θα είναι μάλλον κλειστό και μια ομάδα μπορεί να κάτσει σε χαμηλά μέτρα και να παίζει με αντεπιθέσεις, εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στην αμυντική μετάβαση, αλλά και πολύ καλοί στο πώς θα βρούμε τρόπο να διασπάσουμε μια τέτοια άμυνα».

Στα τελευταία παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές. Πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό την ομάδα και στους επόμενους αγώνες, αλλά και μακροπρόθεσμα;

«Εγώ αυτό που είπα την πρώτη μέρα που μπήκα στα αποδυτήρια ήταν: "Είστε 29-30 παίκτες και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενεργοποιηθείτε όλοι". Αυτό που είπα το έκανα και δεν το έκανα γιατί το είπα έτσι απλά, αλλά γιατί πιστεύω σε όλα τα παιδιά. Όλοι θα πρέπει να πάρουν ευθύνες, είτε έχουν παίξει λίγο, είτε έχουν παίξει πολύ. Να βρουν ρυθμό για να έχουμε μια ομάδα που παίζει σε τρεις διοργανώσεις».