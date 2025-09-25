ΑΕΚ: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τον κιτρινόμαυρο χορηγό (video)

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή στη φανέλα της, η οποία αποτελούσε και επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου της.

Στην εμφάνιση δεν υπάρχουν πλέον οι κόκκινες λεπτομέρειες του βασικού χορηγού της.

Την Πέμπτη (25/09) το μεσημέρι έγιναν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας, η οποία είναι πλέον εξ ολοκλήρου κιτρινόμαυρη, καθώς το «Πάμε Στοίχημα» πήρα πλέον τα χρώματα της ομάδας.

Στο βίντεο - παρουσίαση από τον ΟΠΑΠ, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «Εσείς το ζητήσατε. Εμείς το κάναμε πραγματικότητα. Το Πάμε Στοίχημα προσάρμοσε το λογότυπο του στα χρώματα της ΑΕΚ, όπως ακριβώς το ονειρευτήκατε. Πάμε Στοίχημα/ΟΠΑΠ – Μέγας Χορηγός ΠΑΕ ΑΕΚ».

Στο βίντεο φαίνεται ο Πέτρος Μάνταλος να μιλάει στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια και να τους λέει: «Από φέτος, αλλάζουν ΟΛΑ! Πάμε Στοίχημα;» και συνέχισε: «Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Από φέτος άλλαξαν όλα», ενώ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, συμπλήρωσε: «Από το Πάμε Στοίχημα με ευχές για μια επιτυχημένη κιτρινόμαυρη σεζόν».