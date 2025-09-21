Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στη Λάρισα
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 21 Σεπτεμβρίου 2025, 16:34
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στη Λάρισα

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Η ΑΕΚ έχει δύσκολη έξοδο στη Λάρισα, όπου αντιμετωπίζει την τοπική ΑΕΛ.

Μια έδρα που ποτέ δεν ήταν εύκολη για κανέναν. Εκεί η «Ένωση» θα προσπαθήσει να διατηρήσει το απόλυτο νικών, την ώρα που οι Θεσσαλοί θέλουν την πρώτη τους επικράτηση και μάλιστα να είναι απέναντι σε «μεγάλο» αντίπαλο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε την ίδια ενδεκάδα με εκείνη στη Λιβαδειά κατά τα 10/11, με μοναδική αλλαγή να είναι η επιλογή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά αντί του Μάνταλου.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό, Καλοσκάμης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Σαγκάλ, Τούπτα, Πασάς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Ουάρντα, Κοσουνού, Χατζηστραβός, Παπαγεωργίου, Γκάρατε, Στάικος, Βαρσάμης, Γιούσης, Σουρλής.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Λάζαρος Δημητριάδης
Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
VAR: Βασίλειος Φωτιάς, AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η μονομαχία της Λάρισας
1 λεπτό πριν LIVE ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η μονομαχία της Λάρισας
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ – ΑΕΚ: Με κόσμο η «Ένωση» στη Λάρισα – Άνοιξε θύρα για τους «κιτρινόμαυρους» στην AEL FC Arena
5 λεπτά πριν ΑΕΛ – ΑΕΚ: Με κόσμο η «Ένωση» στη Λάρισα – Άνοιξε θύρα για τους «κιτρινόμαυρους» στην AEL FC Arena
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στη Λάρισα
48 λεπτά πριν ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στη Λάρισα
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Θα είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα της EuroLeague»
54 λεπτά πριν Αταμάν: «Θα είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα της EuroLeague»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved