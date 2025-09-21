ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στη Λάρισα

EUROKINISSI

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Η ΑΕΚ έχει δύσκολη έξοδο στη Λάρισα, όπου αντιμετωπίζει την τοπική ΑΕΛ.

Μια έδρα που ποτέ δεν ήταν εύκολη για κανέναν. Εκεί η «Ένωση» θα προσπαθήσει να διατηρήσει το απόλυτο νικών, την ώρα που οι Θεσσαλοί θέλουν την πρώτη τους επικράτηση και μάλιστα να είναι απέναντι σε «μεγάλο» αντίπαλο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε την ίδια ενδεκάδα με εκείνη στη Λιβαδειά κατά τα 10/11, με μοναδική αλλαγή να είναι η επιλογή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά αντί του Μάνταλου.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό, Καλοσκάμης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Σαγκάλ, Τούπτα, Πασάς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Ουάρντα, Κοσουνού, Χατζηστραβός, Παπαγεωργίου, Γκάρατε, Στάικος, Βαρσάμης, Γιούσης, Σουρλής.



Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Λάζαρος Δημητριάδης

Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Βασίλειος Φωτιάς, AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης