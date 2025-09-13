Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Βασικός ο Καμπελά | Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

Οnsports team

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, για την 3η αγωνιστική της Super League.

Την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα θα ψάχνουν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι υποδέχονται την ομάδα των Σερρών.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα τον Ρεμί Καμπελά, ενώ στο βασικό σχήμα είναι κι ο Τζουλιάν Μπιανκόν. Επίσης, μολονότι υπήρχαν σκέψεις να ξεκινήσει ο Πασχαλάκης στην εστία, τελικά ο προπονητής του Ολυμπιακού επέλεξε τον Τζολάκη. Στον πάγκο είναι οι Ποντένσε και Στρεφέτσα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί, ενώ στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μάνσα, Ποντένσε.



Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεόνγκα, Λιάσος, Φάλε, Μπανζάκι, Γκριν, Ιβάν.