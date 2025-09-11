ΑΕΚ: Πυροδοτεί τη «βόμβα», φέρνει δανεικό τον Ζοάο Μάριο!

Onsports Team

Ολοκληρώνει τη σπουδαία κίνηση η Ένωση, καθώς απομένει η άφιξη του Πορτογάλου άσου στην Ελλάδα για να γίνει παίκτης των «κιτρινόμαυρων».

Για deal της ΑΕΚ με την Μπεσίκτας έκανε λόγο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κάτι που όπως φαίνεται είναι γεγονός! Ο Ζοάο Μάριο στα 32 του χρόνια, ετοιμάζεται να αφήσει τους «αετούς» της Κωνσταντινούπολης, για να φορέσει τη φανέλα με τον «δικέφαλο». Και να γίνει παίκτης της Ένωσης.

Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για τον δανεισμό του έμπειρου άσου με το σπουδαίο βιογραφικό και τις 56 συμμετοχές με την Εθνική Πορτογαλίας. Τη φετινή σεζόν μετρά 8 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ.

Πλέον, απομένει το τυπικό σκέλος της υπόθεσης με την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων. Με την ΑΕΚ να «κλείνει» ιδανικά τη μεταγραφική περίοδο με μια σπουδαία κίνηση.

Ο Ίβηρας άσος αγωνίζεται ως εξτρέμ, ενώ με ευκολία μπορεί να παίξει πίσω απ’ τον επιθετικό. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Σπόρτινγκ, Ίντερ, Γουέστ Χαμ και Μπενφίκα, πέρα από την Μπεσίκτας. Με την Εθνική Πορτογαλίας κατέκτησε το Euro 2016 και το Nations League του 2019.

Ο Ζοάο Μάριο αναμένεται να έρθει στη χώρα μας την Παρασκευή 12/9, για να υπογράψει στην ΑΕΚ αφού ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις.