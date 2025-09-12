ΟΦΗ: Ενίσχυση με Βούκοτιτς για τους κρητικούς

Onsports Team

Διετές συμβόλαιο με τον Ιλίγια Βούκοτιτς υπέγραψε ο ΟΦΗ, προσθέτοντας στο δυναμικό του έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, με συμμετοχές στην εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου. Ο 26χρονος μέσος ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Λόβτσεν και της Γκρμπάλι και έκανε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα της χώρας μόλις στα 16 του, αλλά σε ηλικία 18 ετών μετακόμισε στην Πορτογαλία και εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα.

Πέρασε από την Κ19 και την Κ23 των «αετών» και αγωνίστηκε με τη β΄ ομάδα στη δεύτερη κατηγορία, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει ως την πρώτη ομάδα. Το καλοκαίρι του 2021 πήγε ως δανεικός στην Μποαβίστα, η οποία ένα χρόνο αργότερα τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή. Στο σύλλογο του Πόρτο έμεινε τέσσερα χρόνια και κατέγραψε 95 συμμετοχές και 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο τέλος της περασμένης σεζόν έμεινε ελεύθερος, μετά τον υποβιβασμό της Μποαβίστα στη δεύτερη κατηγορία.

Ο Βούκοτιτς έχει αγωνιστεί σε όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες του Μαυροβουνίου και έχει καταγράψει τρεις συμμετοχές στην ανδρών, σκοράροντας μάλιστα στο ντεμπούτο του, το 2021, σε ένα ματς με την Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.