Κηφισιά: Απέκτησε τον Ρουκουνάκη από την ΑΕΚ
Onsports Team 11 Σεπτεμβρίου 2025, 07:44
SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Απέκτησε τον Ρουκουνάκη από την ΑΕΚ

Ο παίκτης αγωνιζόταν δανεικός στην ομάδα της Κηφισιάς και πλέον αποκτήθηκαν τα δικαιώματά του απ’ την Ένωση.

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση με μεταγραφή από την ΑΕΚ του Κώστα Ρουκουνάκη, ο οποίος έπαιζε στην ομάδα των βορείων προαστίων δανεικός από την Ένωση. Ο Έλληνας μέσος έπαιξε στην Κηφισιά στο δεύτερο μισό της περασμένης περιόδου, ενώ στη συνέχεια έμεινε ελεύθερος από τους «κιτρινόμαυρους».

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη από την ΠΑΕ ΑΕΚ με ελεύθερη μεταγραφή και την υπογραφή νέου διετούς συμβολαίου, έως το καλοκαίρι του 2027», αναφέρει η ανακοίνωση της Κηφισιάς.



