Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει κρούση για Τζολάκη η Γαλατάσαραϊ

Ψηλά στη λίστα της τουρκικής ομάδας παραμένει ο Κωνσταντής Τζολάκης, καθώς ετοιμάζεται κρούση στον Ολυμπιακό για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσίευμα στην Τουρκία, σύμφωνα με το οποίο, η «Τσιμ Μπομ» έχει θέσει ως προτεραιότητά της την απόκτηση του Έντερσον από την Μάντσεστερ Σίτι. Όμως, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η εν λόγω περίπτωση, τότε θα στραφεί στον Κρητικό πορτιέρε.

Σύμφωνα με αναφορά της «Sozcu» η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει καταθέσει πρόταση 15.000.000 ευρώ στους «πολίτες» για τον Βραζιλιάνο άσο και μάλιστα έχει θέσει διορία δύο ημερών για την τελική απάντηση των Βρετανών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, τότε, η Γαλατάσαραϊ θα κάνει κρούση προς τον Ολυμπιακό, για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος παραμένει στη μεταγραφική λίστα της «Τσιμ Μπομ» για ένα ακόμα «παράθυρο» μετακίνησης ποδοσφαιριστών.

? Galatasaray, Ederson için Manchester City ile henüz anlaşamadı.



Yönetim, 15 milyon €’luk teklif yaptı ve iki gün süre verdi. Aksilik çıkması halinde Konstantinos Tzolakis ile temasa geçilecek.



«Η Γαλατασαράι δεν έχει φτάσει ακόμα σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον Έντερσον. Η διοίκηση κατέθεσε προσφορά ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και έδωσε προθεσμία δύο ημερών στον αγγλικό σύλλογο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα ξεκινήσουν οι επαφές για τον Κωνσταντή Τζολάκη», τονίζεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.