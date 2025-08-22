Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει κρούση για Τζολάκη η Γαλατάσαραϊ
Οnsports Τeam 22 Αυγούστου 2025, 12:04
SUPER LEAGUE / Γαλατασαράι / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει κρούση για Τζολάκη η Γαλατάσαραϊ

Ψηλά στη λίστα της τουρκικής ομάδας παραμένει ο Κωνσταντής Τζολάκης, καθώς ετοιμάζεται κρούση στον Ολυμπιακό για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσίευμα στην Τουρκία, σύμφωνα με το οποίο, η «Τσιμ Μπομ» έχει θέσει ως προτεραιότητά της την απόκτηση του Έντερσον από την Μάντσεστερ Σίτι. Όμως, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η εν λόγω περίπτωση, τότε θα στραφεί στον Κρητικό πορτιέρε.

Σύμφωνα με αναφορά της «Sozcu» η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει καταθέσει πρόταση 15.000.000 ευρώ στους «πολίτες» για τον Βραζιλιάνο άσο και μάλιστα έχει θέσει διορία δύο ημερών για την τελική απάντηση των Βρετανών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, τότε, η Γαλατάσαραϊ θα κάνει κρούση προς τον Ολυμπιακό, για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος παραμένει στη μεταγραφική λίστα της «Τσιμ Μπομ» για ένα ακόμα «παράθυρο» μετακίνησης ποδοσφαιριστών.

«Η Γαλατασαράι δεν έχει φτάσει ακόμα σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον Έντερσον. Η διοίκηση κατέθεσε προσφορά ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και έδωσε προθεσμία δύο ημερών στον αγγλικό σύλλογο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα ξεκινήσουν οι επαφές για τον Κωνσταντή Τζολάκη», τονίζεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει κρούση για Τζολάκη η Γαλατάσαραϊ
43 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει κρούση για Τζολάκη η Γαλατάσαραϊ
BET
Πρεμιέρα σε Super League, Serie A και Bundesliga με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα
1 ώρα πριν Πρεμιέρα σε Super League, Serie A και Bundesliga με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα
EUROPA LEAGUE
Ρενάτο Σάντσες: Ανατροπή στην... ανατροπή και έρχεται Αθήνα
2 ώρες πριν Ρενάτο Σάντσες: Ανατροπή στην... ανατροπή και έρχεται Αθήνα
ΣΠΟΡ
Εθνική Ελλάδας: Απαιτητική πρεμιέρα για το βόλεϊ Γυναικών στο Παγκόσμιο κόντρα στην Βραζιλία
2 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Απαιτητική πρεμιέρα για το βόλεϊ Γυναικών στο Παγκόσμιο κόντρα στην Βραζιλία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved