«Η διαρροή του συμβολαίου του Γιακουμάκη έθεσε σε κίνδυνο τον ίδιο και την οικογένεια του»

Λίγες ώρες μετά την άφιξη του Γιώργου Γιακουμάκη στη Θεσσαλονίκη για να διευθετήσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, ο Πρόεδρος της Κρουζ Αζούλ προχώρησε σε μια δήλωση που θα... συζητηθεί.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της μεξικανικής ομάδας μίλησε για την μεταγραφική πολιτική του συλλόγου αλλά και για τον 30χρονο Έλληνα επιθετικό, τονίζοντας πως η διαρροή των οικονομικών στοιχεών του συμβολαίου του έθεσε σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο FOX Sports Mexico:

«Είναι λυπηρό. Για την ασφάλεια του ίδιου του παίκτη, δεν μπορούμε να αποκαλύπτουμε πόσα πληρώνεις για έναν παίκτη ή πόσα κερδίζει. Αυτό τον εκθέτει σε κίνδυνο, όπως και την οικογένειά του. Αυτό είναι που με ενοχλεί από τη διαρροή.

Ένας λεγόμενος “μεγάλος” σύλλογος, με εκατομμύρια φιλάθλους και σταθερή δέσμευση για την κατάκτηση τίτλων, δεν μπορεί να παζαρεύει για τις τιμές των μεταγραφών.

Η Κρουζ Αζούλ θα συνεχίσει να πληρώνει ό,τι χρειάζεται για να διατηρεί ένα ρόστερ ικανό να διεκδικεί τον τίτλο».