ΠΑΟΚ: Το προσπαθεί για το... μεγάλο κόλπο με Χρήστο Ζαφείρη!

Onsports Team

Ο «δικέφαλος» δίνει 9 εκατ. ευρώ στους Τσέχους, έχει τη συγκατάθεση του παίκτη και η μόνη πλευρά που δεν επιτρέπει τον… γάμο, είναι η ομάδα του νεαρού Έλληνα άσου.

Το Τσέχικο δημοσίευμα τελικά είχε… και καπνό και φωτιά. Ο ΠΑΟΚ όντως επιχειρεί να κάνει το μεγάλο κόλπο με τον Χρήστο Ζαφείρη, πραγματοποιώντας ίσως την κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού. Φέρνοντας πίσω στην Ελλάδα ένα απ’ τα σπουδαιότερα ταλέντα του ποδοσφαίρου μας, με τεράστια περιθώρια εξέλιξης.

Ο Ιβάν Σαββίδης άναψε το… πράσινο φως για οικονομική υπέρβαση. Έτσι η πρόταση που έχει κατατεθεί στη Σλάβια Πράγας είναι ύψους 9.000.000 ευρώ. Ποσό δελεαστικό. Την ίδια ώρα, ο μεγάλος σύμμαχος για τον ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο Ζαφείρης.

Ο 22χρονος διεθνής άσος, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί εδώ. Οπότε απ’ τη δική του πλευρά προσπαθεί να πιέσει και έχει ξεκαθαρίσει στη Σλάβια Πράγα την επιθυμία του.

Εκεί όμως, «σκαλώνει» η υπόθεση: Στην ομάδα της Τσεχίας. Ετοιμάζεται να παίξει στη League Phase του Champions League και δε συζητά την περίπτωση πώλησης του Ζαφείρη. Ο οποίος είναι απ’ τους κορυφαίους παίκτες της και αγαπημένος της εξέδρας.

Αυτό το έχει τονίσει στον ΠΑΟΚ, όμως όσο ο παίκτης έχει αυτή τη στάση οι Θεσσαλονικείς σε καμία περίπτωση δεν παρατούν την υπόθεση. Με την τελική ευθεία της μεταγραφικής περιόδου να αναμένεται «καυτή» για το θέμα Ζαφείρη και την πιθανότητα να γίνει μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης.