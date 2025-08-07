Ομάδες

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Γιακουμάκη – Συμφωνία με Κρουζ Αζούλ
Onsports Team 07 Αυγούστου 2025, 23:22
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Γιακουμάκη – Συμφωνία με Κρουζ Αζούλ

Μια… ανάσα από τον «δικέφαλο» ο Έλληνας στράικερ, καθώς επήλθε συμφωνία με το σύλλογο απ’ το Μεξικό για τον δανεισμό του.

Όλο και πιο κοντά στον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γιακουμάκης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φέρεται να συμφώνησε με την Κρουζ Αζούλ στην οποία ανήκει ο Έλληνας σέντερ φορ, για τον δανεισμό του. Έτσι ο Κρητικός είναι όλα δείχνουν πως γυρίζει στην πατρίδα του.

Το deal που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στα δύο κλαμπ, περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Για φέτος ο ΠΑΟΚ θα καλύψει σημαντικό κομμάτι του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει μεγάλο ποσό να λαμβάνει σύμφωνα με τη συμφωνία του με τους Μεξικανούς.

Ο Γιακουμάκης με την Κρουζ Αζούλ μέτρησε 40 ματς και 9 γκολ, ενώ έδωσε και 8 ασίστ. Πλέον αυτό που απομένει, είναι να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ.

 



