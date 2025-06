Ολυμπιακός: Τζιοβάνι και Λιουτσιάνο επισκέφθηκαν το «Γ. Καραϊσκάκης» για τα 100 χρόνια του συλλόγου

Οι δύο θρύλοι των «ερυθρόλευκων» φόρεσαν την επετειακή φανέλα, στην οποία έβαλαν και την υπογραφή τους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε για την επίσκεψη του Τζιοβάνι: «Στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού μας, ο θρύλος Τζιοβάνι επισκέφτηκε το Γ. Καραϊσκάκης και φόρεσε με περηφάνεια την ιστορική μας φανέλα. ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!», ενώ ο Βραζιλιάνος θρύλος είπε από την πλευρά του: «Γειά σε όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Είμαι ο Τζιοβάνι. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και επισκέπτομαι το γήπεδο, φορώντας τη φανέλα των 100 χρόνων. Βρίσκεστε πάντα στην καρδιά μου. Σας αγαπώ. Ελπίζω σύντομα να ξαναβρεθούμε. Σας στέλνω μία αγκαλιά».

