ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής Γκάνας για το Copa Africa ο Μπάμπα - Μένει στη Θεσσαλονίκη

Οριστικά εκτός λίστας της εθνικής ομάδας της Γκάνας για το επερχόμενο Copa Africa έμεινε ο Ράχμαν Μπάμπα. Ο διεθνής άσος δεν είναι στους 27 εκλεκτούς του Κρις Χιούτον, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (01/01).

Αυτό σημαίνει πως ο Ράχμαν Μπάμπα δεν θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη και θα είναι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για τα δύσκολα ματς που έρχονται τον Ιανουάριο για τη Super League και το Κύπελλο Ελλάδας.

Συνοπτικά, η αποστολή της Γκάνας για το Copa Africa:

?Our #BlackStars for the AFCON ??



?‍♂️ Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire ??⚽️ #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw