Μεταγραφές: Έσκασε η «βόμβα» με Νταβίντ Λουίζ! Ανακοινώθηκε από την Πάφο

Ο 38χρονος στόπερ, ο οποίος έφτασε πριν λίγες ώρες στην Κύπρο, αποθεώθηκε από δεκάδες φίλους της ομάδας κατά την άφιξή του, ενώ στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο που τον καθιστά και επίσημα ποδοσφαιριστή της Πάφου μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Με θητεία γεμάτη διακρίσεις και εμπειρίες σε κορυφαία ευρωπαϊκά και λατινοαμερικάνικα κλαμπ - όπως η Τσέλσι, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Άρσεναλ, η Μπενφίκα και η Φλαμένγκο - ο Λουίζ φέρνει στην Πάφο ένα τεράστιο πακέτο εμπειρίας, προσωπικότητας και ποιότητας.

Η μεταγραφή αυτή πιθανότατα θα είναι η τελευταία στην καριέρα του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση με τη λήξη του συμβολαίου του.

Πριν την έλευσή του στην Κύπρο, ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στη Φορταλέζα από τον Ιανουάριο του 2025, καταγράφοντας 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Βραζιλίας.

