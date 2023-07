Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην κούρσα για Μπατουμπίνσικα

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσιεύματα από την Γαλλία, σύμφωνα με τα οποία, ο Κονγκολέζος κβεντρικός αμυντικός απασχολεί ομάδες της χώρας, όπως και τον Παναθηναϊκό και τη Γρανάδα.

Ο 27χρονος στόπερ αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στο Ισραήλ, για λογαριασμό της Μακάμπι Χάιφα, με την οποία πήρε μέρος στους ομίλους του Champions League. Στην θητεία του στην Μακάμπι «έγραψε» 33 συμμετοχές, ενώ σημείωσε και 2 τέρματα.

Ο παίκτης ανήκει στην Φαμαλικάο, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 και η ρήτρα αποδέσμευσης αγγίζει τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το «Footmercato» ο παίκτης θα ήθελε να επιστρέψει στην Γαλλία, με την Μπορντό και την Σεντ Ετιέν να ενδιαφέρονται, ενώ είναι ακόμα στο «στόχαστρο» του Παναθηναϊκού και της Γρανάδας.

?Exclu : Mercato ?? ??

◉ auteur d'une bonne saison avec le Maccabi Haifa en LdC et en championnat, le roc ?? Dylan Batubinsika veut revenir en France

◉ l'ASSE et Bordeaux sont en discussion

◉ le Panathinaikos ??et Grenade??sont d'autres optionshttps://t.co/DacgOSDziF