Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Κρούση για Κάρλος Ροντρίγκεζ | Η πρόταση στην Κρουζ Αζούλ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν. Οι «πράσινοι» εμφανίζονται έτοιμοι να αποκτήσουν τον διεθνή Μεξικανό μέσο, Κάρλος Ροντρίγκεζ, μια και έχουν επισημοποιήσει το ενδιαφέρον τους.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε «τιτίβισμα» του Βέλγου δημοσιογράφου, Σάσα Ταβολιέρι, ο οποίος υποστηρίζει πως το «τριφύλλι» ήρθε σε επικοινωνία με την Κρουζ Αζούλ για τον 26χρονο άσο, που αγωνίζεται ως 8άρι.

Όπως τονίζει, οι «πράσινοι» έκαναν πρόταση για τον δανεισμό του παίκτη έναντι 100 χιλιάδων ευρώ, ενώ υπήρξε ρήτρα αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του, όμως, η πρόταση απορρίφθηκε.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με την ομάδα του Κάρλος Ροντρίγκεζ συνεχίζονται. Στην Κρουζ Αζούλ ο Μεξικανός έγραψε 38 ματς, σημειώνοντας 2 τέρματα και μοιράζοντας 6 ασίστ.

