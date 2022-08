Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Φορτούνη - Στα ερυθρόλευκα μέχρι το 2024

Η μεγάλη επιστροφή πήρε σάρκα και οστά στον Ολυμπιακό.

Όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες το πρωί του Σαββάτου 27/08, ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στους πρωταθλητές Ελλάδος, βάζοντας την υπογραφή του, στο νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διετή διάρκεια.

Ο 29χρονος διεθνής μέσος αναμένεται να κλείσει δεκαετία στους Πειραιώτες, καθώς βρίσκεται στο δυναμικό του από το καλοκαίρι του 2014.

Μέχρι σήμερα έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση έξι πρωταθλημάτων και δύο Κυπέλλων, ενώ μετράει 266 συμμετοχές στα ερυθρόλευκα, τις οποίες έχει συνδυάσει με 79 γκολ και 77 ασίστ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα με την ομάδα μου και το μόνο που θέλω είναι να δουλέψω σκληρά και να τα δώσω όλα ώστε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας», ανέφερε ο Κώστας Φορτούνης στην ιστοσελίδα των Πειραιωτών, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση.

Δείτε το ποστάρισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Ο Κώστας Φορτούνης ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2024! / Kostas Fortounis has renewed with Olympiacos FC until 2024!?⚪#Olympiacos #KostasFortounis #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/oY3cmNc3Ed